愛媛FCは26日、ギラヴァンツ北九州からDF杉山耕二(27)を完全移籍で獲得したと発表した。同選手は早稲田大を卒業後に一般就職。しかし1年のブランクを経て22年より岡山でプロキャリアをスタートさせた。なかなかJリーグデビューが叶わず、JFLでのプレーも経験したが、24年に加入した北九州でJ3リーグ戦36試合に出場。今季もJ3で30試合に出場していた。杉山はクラブを通じ「J2昇格の原動力になるために、誰よりも闘い、走り