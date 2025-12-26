Ãæ¹ñ¡¦¸ø°Â¾Ê¤Ï¥¿¥¤¤È¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Î¹ñ¶­ÃÏÂÓ¤Ë¤¢¤ëÆÃ¼ìº¾µ½µòÅÀ¤ò°ìÀÆÅ¦È¯¤·¡¢1000¿Í¶á¤¤ÍÆµ¿¼Ô¤òÃæ¹ñ¤Ø¶¯À©Á÷´Ô¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¡¦¸ø°Â¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¿¥¤¤ä¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Î·Ù»¡¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æº£·î15Æü¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½µòÅÀ¤ò°ìÀÆÅ¦È¯¤·Ãæ¹ñ¿Í¤ÎÍÆµ¿¼Ô952¿Í¤ò¶¯À©Á÷´Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤ËÆþ¤ê7600¿Í°Ê¾å¤òÃæ¹ñ¤Ë¶¯À©Á÷´Ô¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½¤ÎµòÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÖKK¥Ñ¡¼¥¯¡×¤Î494Åï¤ò²òÂÎ¤·Å±µî¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ø°Â¾Ê¤ÎÀÕ