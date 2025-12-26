ポップしなないでが＜“Pop’n’Roll ZOMBIES“ tour＞ファイナル公演を本日26日に東京・渋谷CLUB QUATTROにて開催し、2026年3月18日にMajor 4thフルアルバム『Bye』をリリースすることを発表した。あわせて2026年4月からの全国ワンマンツアーも開催される。メンバーは今回の発表にあたり、「とても良いアルバムが出来たので、全国各地でワンマンライブをすることにしました。ふと思い立ったらアルバムを聴いて、もし気に入ったら