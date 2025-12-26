タレントの明石家さんまが２６日放送のＴＢＳ系特番「明石家さんまのご長寿グランプリ２０２５」（午後６時）にＭＣとして出演。国民的美少女との再会に笑顔を見せる一幕があった。この日のスタジオゲストに女優・後藤久美子の姿を見つけた途端、その変わらぬ美しさに「相変わらず、すごいなあ」とつぶやいた、さんま。「俺はなんせ（後藤が）１０歳の時（初対面）や」と明かすと「『心はロンリー気持ちは『…』のドラマの