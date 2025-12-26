¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ12·î26Æü¡ÛÃæ¹ñ¤ÎÁ´¹ñ¿ÍÌ±ÂåÉ½Âç²ñ¡ÊÁ´¿ÍÂå¡Ë³°»ö°Ñ°÷²ñ¤ÎµöÅì¡Ê¤­¤ç¡¦¤È¤¦¡ËÊóÆ»´±¤Ï25Æü¡¢ÊÆ¹ñ¤¬À®Î©¤µ¤»¤¿2026²ñ·×Ç¯ÅÙ¤Î¹ñËÉ¸¢¸ÂË¡¤ËÃæ¹ñ´ØÏ¢¤Î¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¾ò¹à¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶¯¤¤ÉÔËþ¤ÈÃÇ¸Ç¤¿¤ëÈ¿ÂÐ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£µö»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£2026²ñ·×Ç¯ÅÙ¹ñËÉ¸¢¸ÂË¡°Æ¤ÏÊÆµÄ²ñ¤¬²Ä·è¤·¡¢¡ÊÂçÅýÎÎ¡Ë½ðÌ¾¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ®Î©¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏÃæ¹ñ´ØÏ¢¤Î¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¾ò¹à¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±Ë¡¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤òÍÞ¤¨¹þ