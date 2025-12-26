【GoodsPress AWARD 2025 ベストバイ大賞】愛着がある家や部屋でも、経年劣化や老朽化、故障などの問題が出てくるもの。そんな時はリフォームや交換が大事。それなりに費用がかかるが、だからこそいいモノを選ぼう！＊＊＊【ライフスタイル部門】リフォーム経年劣化や老朽化だけでなく、ライフステージの変化などでリフォームを考えている人も多いだろう。2025年は原材料や人件費の高騰により、多くのメーカーが値上げを行