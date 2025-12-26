“夢を描いたテストの裏”。それで作られた紙ヒコーキは、それぞれの空に──。【写真】「ご迷惑おかけして…」ライブ集客に苦戦する元『19』岩瀬敬吾'90年代後半から2000年代前半にかけ、若者にカリスマ的人気を誇ったフォークデュオ『19（ジューク）』。「彼らの名を世に広く知らしめた'99年リリースの2ndシングル『あの紙ヒコーキ くもり空わって』、2000年リリースでその年に開催されたシドニーオリンピックにて日本代表の