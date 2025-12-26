26日、モスクワで記者団の取材に応じる自民党の鈴木宗男参院議員（共同）【モスクワ共同】ロシア外務省は26日、ルデンコ外務次官と自民党の鈴木宗男参院議員がモスクワで面会したと発表した。鈴木氏のロシア訪問は、10月の高市政権発足後初めて。鈴木氏は面会前、記者団に北方領土への元島民らによる墓参について「来年の再開を要請する」と話した。ロシアは、ウクライナ侵攻を踏まえた日本の対ロ制裁に反発し、北方領土問題を