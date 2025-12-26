「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（２７日、リヤド）サウジアラビアで開催される世界戦興行の前日公式計量が２６日、リヤドで行われた。メインを飾る４団体統一世界スーパーバンタム級王者の井上尚弥（３２）＝大橋＝は規定を約２００グラム下回る５５・１キロでパスし、対戦相手のＷＢＣ同級２位アラン・ピカソ（２５）＝メキシコ＝も５４・９キロでクリアした。井上は公開計量イベントの前に