K-POP¤ä´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤Ç¤è¤¯¼ª¤Ë¤¹¤ë´Ú¹ñ¸ì¤ò½ÐÂê¡ª¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç¸ÀÍÕ¤ò³Ð¤¨¤Æ¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤äÎ¹¹Ô¤ËÌòÎ©¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¡Ö만능돌¡Ê¥Þ¥ó¥Ì¥ó¥É¥ë¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡Ö만능돌¡Ê¥Þ¥ó¥Ì¥ó¥É¥ë¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢¡Ö돌¡Ê¥É¥ë¡Ë¡×¡á¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡ª¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¡Ö만능돌¡Ê¥Þ¥ó¥Ì¥ó¥É¥ë¡Ë¡×¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿