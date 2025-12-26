【関西サッカー担当・森口登生】京都は今季、クラブ最高となる３位でシーズンを終えた。「まだ見ぬ景色を見に行く」とはじまったシーズンで、見事な有言実行。優勝にこそ届かなかったが、京都の町を熱狂の渦に巻き込んだことは確かだった。２０１１〜２１年の１１季をＪ２で過ごし、２２年に昇格した。今季はＪ１で４季連続となるシーズンを戦ったが、これもクラブ最長。力が拮抗（きっこう）するＪリーグにおいて、Ｊ１で居続