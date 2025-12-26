µð¿Í¤ÎÀÐÄÍÍµØ¹ÆâÌî¼ê¤¬£²£¶Æü¡¢Êì¹»¤Î²ÖºéÆÁ±É¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£²¸»Õ¤Î´ä°æÎ´´ÆÆÄ¤È¤Ï¡¢£¸·î£²£¶Æü¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦³ÚÅ·Àï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤ÇÂÐÌÌ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¤Á¤ç¤¦¤É£´¤«·î¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¡£´ä°æ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡Êµ­»ö¤Ê¤É¤Ç¡ËÃÌÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¦¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ä¤âÃÌÏÃ¤Ç½Ð¤ë¤Î¤Ç¡£¤µ¤Ã¤­¤â³Ø¹»¤Ç¶µÆ¬ÀèÀ¸¤È¤«¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÀèÀ¸Êý¤Ë°§»¢¤µ¤»¤¿¤±¤É¡¢¡ØÍèÇ¯´èÄ¥¤ë¤Î¤Ç±þ±ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦