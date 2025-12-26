“小説を音楽にするユニット”YOASOBIをブランドアンバサダーに迎えるシュウ ウエムラから、2026年春の気分を一気に高める『スプリングビートコレクション』が登場。音楽のリズムに身を委ねるように、ネオンピンクの煌めきと軽やかな質感で春の表情を彩ります。重ね方次第で印象が変わるアイと、シアーに色づくリップで、自分らしいスプリングルックを楽しんで♡ ネオンピンクが主役のアイメイク 今