北海道・北見保健所は2025年12月22日、北見市内の飲食店で食中毒が発生したと発表しました。食中毒が発生したのは北見市北5条西2丁目の飲食店「居酒屋海賊」です。12月19日に飲食店で会食をした2団体23人のうち16人が、翌朝から下痢や吐き気などの症状を発症しました。有症者の便の検査から、保健所はノロウイルスによる食中毒だと断定しました。このうち2人が医療機関を受診しましたが、いずれも回復傾向にあります。当時この団体