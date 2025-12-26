28日に開幕するプレミアムG1「第14回クイーンズクライマックス」に先駆け、ボートレース大村では26日にG3「クイーンズクライマックスシリーズ」が開幕した。12Rドリーム戦は大波乱となった。カド4コースから伸びた勝浦真帆（29＝岡山）が捲りに出たが、内を絞った際に3コースの寺田千恵が落水。勝浦は妨害失格が科されて、戦線を離脱し、賞典除外となった。その結果、事故艇を避けながら差した6号艇の海野ゆかりが繰り上がっ