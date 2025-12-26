グランジ・遠山大輔、潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」。12月25日（木）の放送では、「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN 年間チャート2025」と題し、JFN各局のOA回数、CDセールス、Apple MusicやSpotifyのWeekly チャートのポイント、リスナーからのリクエストを集計した番組オリジナルの“全国NO.1 FMヒットチャート”2025年の年間チャートTOP 20を発表しました。さらに今回は