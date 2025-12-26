プロ野球・楽天の津留崎大成投手が宅建合格を報告した。２６日、自身のインスタグラムで「宅地建物取引士資格試験に合格しました」とつづった津留崎。「プロ野球選手になってから机に向かう時間が減り、何か勉強したいと考え野球以外の時間を使い勉強し、３９点で合格しました。」と語り、「机に向かうことによって野球に対しても整理する時間が増え良かったと感じています。来年はFPを勉強してみようかと考えています。シーズ