◆スピードスケート全日本選手権兼ミラノ・コルティナ五輪選考会第１日（２６日、長野市エムウェーブ）２６年ミラノ・コルティナ五輪選考会の全日本選手権が開幕。男子５００メートルで、日本記録保持者の新濱立也（高崎健康福祉大職）が３４秒４０で２位。日本連盟が設定した派遣標準の「ＳＳ」３４秒５１を上回り、代表権を確実にした。レース後、２０日に右足のブレード（刃）が壊れるアクシデントがあったことを明か