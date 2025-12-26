ロックバンド「レミオロメン」が26日放送のテレビ朝日系「ミュージックステーションSUPERLIVE2025」（後4・30）に生出演。活動再開発表後、初のテレビ出演で、代表曲「粉雪」を披露した。2012年から活動休止していたレミオロメンは今月6日、約14年ぶりとなる活動再開を発表した。演奏を終えると、メンバー3人はどこかホッとしたような笑顔を浮かべた。番組MCのタモリから感想を求められたボーカル藤巻亮太は「15年ぶり