愛知県常滑市で、「巨大招き猫」のすす払いが行われました。 【写真を見る】巨大招き猫“とこにゃん”のすす払い「来年も福を招いて」愛知・常滑市 招き猫の生産量が日本一の常滑市で行われた年末のすす払い。 市の職員9人が参加し、市のシンボルである幅6.3メートル、高さ3.8メートルの巨大招き猫「とこにゃん」と通りにある招き猫39体のことし1年の汚れを落としました。 （常滑市観光戦略課浜崎博充課長）「来