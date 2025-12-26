¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¤¬Áê¼¡¤®¡¢Èï³²¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡þ25Æü¸á¸å11»þ¤´¤í¡¢µÜ¾ë¡¦ÀçÂæ±Ø¤«¤é¤Û¤É¶á¤¤»Ô³¹ÃÏ¤òÁö¤ë¼Ö¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤ò²£ÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÁ°Æü¤Ë¤â¡¢Ìë¤Î½»Âð³¹¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¥¯¥Þ¡£ºô¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤È¡¢º¸±¦¤ò¸«ÅÏ¤·¤Ê¤¬¤é¤æ¤Ã¤¯¤êÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èª¤ò²£ÀÚ¤ë»Ñ¤ä¡¢Æ»Ï©¤òÊâ¤¯ÍÍ»Ò¤â¡£·Ù»¡¤Ï¡¢Æ±°ì¸ÄÂÎ¤Î²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¤¤È¤·¤Æ·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÈÌ²¤é¤Ê¤¤¡É¥¯¥Þ¤Ï½©ÅÄ¤Ç¤â¡Ä¡£26ÆüÄ«¡¢½Ð¶Ð¤·¤¿Æ°Êª±à¤Î¿¦°÷¤ÎÃËÀ­¤¬¡¢¥¯