フジテレビの動画配信サービス・FODとPrime Videoで配信されるドラマ『にこたま』(26日配信スタート、毎週金曜20:00最新話配信 ※FODは第1話無料)の完成披露イベントが26日、東京・台場の同局で行われ、橋本愛、瀬戸康史、比嘉愛未が登壇した。瀬戸康史○「彼なりに向き合おうとしていた」とフォロー出会って12年、なんとなく幸せな日々を過ごす温子(橋本)と晃平(瀬戸)に、晃平の同僚である高野ゆう子(比嘉)も絡んだ3人の葛藤を描