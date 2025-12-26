フジテレビの動画配信サービス・FODとPrime Videoで配信されるドラマ『にこたま』(26日配信スタート、毎週金曜20:00最新話配信 ※FODは第1話無料)の完成披露イベントが26日、東京・台場の同局で行われ、橋本愛、瀬戸康史、比嘉愛未が登壇。クールな印象の橋本の意外な顔が垣間見えるエピソードが次々に飛び出した。橋本愛○「本当に嫌いな作業なんです」出会って12年、なんとなく幸せな日々を過ごす温子(橋本)と晃平(瀬戸)に、晃平