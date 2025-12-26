マウスコンピューターは12月26日、顧客への適切な対応と製品品質の維持のため、同日15時より、公式Webサイト上でMousePro製品の販売を一時停止すると発表した。停止期間は2025年12月26日〜2026年1月4日で、1月5日より順次再開を予定としているが、販売再開目途が付いたらWebサイトで案内するという。同社は16日、「想定を大きく上回る受注の増加により工場のひっ迫・パーツ不足が発生し、一部製品に販売停止ならびに出荷納期遅延が