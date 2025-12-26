岐阜県郡上市で、正月の縁起物「南天玉」作りが最盛期を迎えています。 【写真を見る】“難を転ずる”「南天玉」作りが最盛期岐阜・郡上市 全国有数のナンテンの産地・郡上市では、鮮やかな色と艶が特徴の「郡上南天」を使った南天玉作りが最盛期を迎えています。 南天玉は「難を転ずる」とされ、玄関などに飾る正月の縁起物として親しまれています。 室温が高いと実が変色してしまうため、井藤利明さんの作業場では暖房をつ