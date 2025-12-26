２０２５年も残すところあとわずか、気になるのが食品の価格です。相次ぐ値上げや物価高の波が「おせち料理」にも影響を及ぼしていますが、年末年始、正月食材の価格はどうなっているのでしょうか。函館の老舗かまぼこ店です。正月の食卓を彩る「伊達巻」づくりが佳境に入っています。魚のすり身とタマゴをまぜたものをじっくりと焼き上げ、すだれで巻いていきますが、２０２５年はタマゴなどの高騰で値上げせざるを得なかったとい