長崎市の浜屋百貨店で年末恒例の「大歳の市」が26日から始まり、多くの人でにぎわっています。 “よろこぶ” の語呂合わせで縁起がいいとされる昆布巻き。 正月に欠かせない 餅や、栗きんとんも。 まもなく新年を迎える、この時期ならではの商品が並びます。 長崎市の浜屋百貨店で始まった年に一度の「大歳の市」。 おせちの材料や、長崎ならではのかまぼこなど、年末年始に必要なものを求めて多くの人が