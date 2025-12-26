川口オートのスーパースターフェスタは27日、初日を迎える。26日は前検が行われた。9日に亡くなった池田政和選手（享年52）を悼み、正門横に献花台が設けられ、フェスタの参加選手が哀悼の意をささげた。弟弟子でロッカーも隣。兄弟のような付き合いだった永井大介（48＝川口）は「オートレースへの情熱が凄かった。感性、整備力。とてもまねできないレベルだった。オートレースをやるために生まれてきた方ですよ。走りたく