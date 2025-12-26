2023年フェアリーステークス（G3）などに優勝したキタウイング（牝5・美浦・小島茂之厩舎）が、12月25日付けで競走馬登録を抹消した。今後は、北海道浦河郡浦河町のミルファームで繁殖馬となる予定。キタウイングは、父ダノンバラード、母キタノリツメイの血統で、2020年5月14日生まれ。馬主は有限会社ミルファームです。JRA通算成績は26戦3勝で、獲得賞金は8213万6000円（付加賞含む）。【フェアリーS】杉原「パワーアップし