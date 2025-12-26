12月25日、園田競馬場で行われた11R・兵庫ゴールドトロフィー（Jpn3・3歳上・ダ1400m）は、坂井瑠星騎乗の3番人気、ハッピーマン（牡3・栗東・寺島良）が勝利した。1/2馬身差の2着に1番人気のマテンロウコマンド（牡3・栗東・長谷川浩大）、3着にオマツリオトコ（牡5・兵庫・長倉功）が入った。勝ちタイムは1:27.7（不良）。2番人気で菱田裕二騎乗、サンライズフレイム（牡5・栗東・石坂公一）は、11着最下位敗退。【動画】坂