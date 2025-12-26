12月27日（土）に行われる第42回ホープフルステークス（G1）の出走馬の調教後における馬体重が発表された。1枠1番ノチェセラーダ馬体重：470前走馬体重：46812月25日（木）に栗東で計量杉山佳明・栗東1枠2番アーレムアレス馬体重：498前走馬体重：48812月24日（水）に栗東で計量橋口慎介・栗東2枠3番ジャスティンビスタ馬体重：516前走馬体重：51612月25日（木）に栗東で計量吉岡辰弥・栗東2枠4番ロブチェン馬体重：518前走馬体