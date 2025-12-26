名鉄の再開発計画の見直しを受けて、名鉄グランドホテルは2026年3月以降も一部の営業を継続すると発表しました。 1967年に名古屋駅に開業した名鉄グランドホテルは、名古屋駅地区の再開発に伴い2026年3月22日に営業を終了すると発表していました。 しかし、名鉄が再開発計画を見直すことを受けて、2026年3月22日以降も宿泊を継続すると発表しました。 レストランは朝食ビュッフェのみ営業します。 2026年1月5日に予