Japanese Pop Cultureを軸に注目を集めるTOKYO LOLLIPOPと、アクティブな女性に愛されるROXYのコラボレーション第2弾が登場。2025年12月26日（金）より、だるまを主役にしたアート性あふれるアイテムが発売されます。日本の伝統文化とポップな感性が融合したラインアップは、身につけるだけで前向きな気分に。年末年始の開運ムードを高めてくれる特別なコレクションです♡ 主役は特別なオリジナルDARUMA