言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！問題に含まれている単語は、どれも日常や仕事でよく耳にするなじみ深い言葉です。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□ない□□けん□□ぜんてい□□答えを見る↓↓↓↓↓正解：あん正解は「あん」でした。▼解説それぞれの言葉に「あん」を入れると、次のようになります。あんない（案内）あんけん（案件）あん