2025年ベストバイ！ 出会えてよかった「無印良品＆ZARA」名品3つ2025年もさまざまなファッションアイテムを手に取った1年でした。その中から、ベーシックで質のいいものがそろう「無印良品」と、トレンドが楽しめる「ZARA」で見つけた、優秀アイテムを3点ご紹介します。1. 【無印良品】はきやすさ抜群の「コーデュロイパンツ」無印良品の「婦人 ストレッチコーデュロイ イージーストレートパンツ」は、楽ちんなはき心地でリラック