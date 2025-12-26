漫画『ドラゴンボール』を題材にした「一番くじ DRAGON BALL 40th 〜其之二〜」が、12月27日（土）から、全国の「ローソン」や「一番くじ公式ショップ」などで順次発売される。【写真】全部カッコイイ！名シーンを再現したフィギュア一覧■豪華なアイテムが勢ぞろい今回発売される「一番くじ DRAGON BALL 40th 〜其之二〜」は、『ドラゴンボール』40周年を記念したグッズがそろう、全9等級＋ラストワン賞から成るハズレなし