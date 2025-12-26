福岡県警城南署は26日、福岡市城南区の住民が持つ携帯に同日、警視庁の警察官を名乗る人物から不審な電話があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。電話は「事件の関係であなた名義のキャッシュカードが見つかり、あなたが疑われている」「今すぐ出頭しないなら逮捕状を準備して逮捕する。家も電話番号も分かっている」などと言われる内容。佐賀県警を名乗る人物からの不審電話もあった。