川口オートのスーパースターフェスタは27日が初日。10RでSSガールズ王座決定戦が行われる。地元の大舞台で気合が入るのが小椋華恋（27＝川口）だ。「今年は落車も多くて迷惑をかけるレースを多くしてしまいました。来年はきれいなレースをしなければいけません」。苦闘もあった1年のようだ。そんな小椋に「今年を漢字1字で表すと？」とお願い。書いてくれたのが「運」の1文字だった。その心は？「昨年と同じなんですけど