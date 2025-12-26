26日午前8時半ごろの長野・信濃町の様子を見ると、視界が悪い“ホワイトアウト”が発生し、横殴りの雪で辺り一面が真っ白になり、信号もかすんでよく見えません。一方、大雪警報が出された群馬県に向かうと渋滞が発生していました。立ち往生している人：（雪で）ちょっと動けなくなって、何回も滑ってて無理だなと思って。冬休みに入った人気観光地・草津温泉は大雪に見舞われ、訪れた人からは「行くときは天国だと思ってたけど地