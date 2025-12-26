カズレーザーとお笑いコンビ「ぺこぱ」の松陰寺太勇のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム」が２６日までに更新された。「【ネタ分析】Ｍ−１グランプリ２０２５を振り返る！」というタイトルで投稿された動画内で、カズレーザーが「Ｍー１」に出た際の目標を明かした。松陰寺がカズレーザーに「Ｍ−１の目標って何やった？世に出ることやった？優勝やった？」と聞くと「いや、もう出れりゃいいや。