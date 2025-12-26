政府は２６日、来年度の予算案を閣議決定しました。防衛予算は過去最大のおよそ８兆８０００億円で、このうち鹿児島は、海上自衛隊鹿屋航空基地への大型無人機偵察機の配備や、さつま町の弾薬庫整備に向けた予算が柱です。 鹿児島関連の予算のうち、 ▼海上自衛隊鹿屋航空基地では、弾薬庫２棟の設計や、２０２７年度から配備を予定する大型無人偵察機「シーガーディアン」の整備格納庫の設計費などにあわせておよそ