【バンコク共同】東京・湯島の個室マッサージ店で12歳だったタイ人の少女が性的な内容を含む業務に従事させられた事件で、少女が26日、日本からタイに帰国した。首都バンコク近郊の空港でタイ政府関係者が明らかにした。少女は「マッサージ店で働くと知っていたが、業務は聞かされていた内容と違った」と説明したという。タイ政府関係者によると、少女は「給料が母親に渡り、お金を持っていない」とも訴えた。健康状態に大きな