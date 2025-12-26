新型転換炉ふげん（福井県敦賀市）で放射性物質トリチウムを含む水が漏れたトラブルを巡り、事業者の日本原子力研究開発機構（原子力機構）は26日、本来ガスが通る配管に水が残留していたと発表した。詳しい原因を調査している。原子力機構によると2010年、ガス配管と連結する別の配管からトリチウムを含む重水を回収し、その後洗浄した際、薄まった重水がガス配管に入り込んだとみられる。配管同士は隔離弁でつながっており、