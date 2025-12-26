ÆÍÁ³µÙ¶È¤·¤¿¸å¡¢Í½ÌóµÒ¤¬Ï¢Íí¤Ç¤­¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀéÍÕ¸©Ä¸»Ò»Ô¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±¿±Ä²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¤òÌ¾¾è¤ë½÷À­¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä¸»Ò»Ô¤Î¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥å¡¼Âç¿·¡×¤Ï¡¢11·î¤´¤íÆÍÁ³µÙ¶È¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÏÍ½Ìó¤¬¤Ç¤­¤ë¾õÂÖ¤¬Â³¤­¡¢¤µ¤é¤ËÍ½ÌóµÒ¤¬¥Û¥Æ¥ë¤ÈÏ¢Íí¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£26Æü¡¢±¿±Ä²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤òÌ¾¾è¤ë½÷À­¤¬¸½ÃÏ¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¼ÒÄ¹¤ÈÌ¾¾è¤ë½÷À­¡Öº£²óËÜ