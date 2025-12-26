この記事をまとめると ■マツダが東京オートサロン2026の出展概要を発表した ■マツダのレース活動を象徴するマシンや新型CX-5欧州仕様車を展示 ■開発陣やドライバーが登壇するトークショーや公式グッズ販売など体験型企画も充実 マツダが掲げる「走る歓び」を多角的に体感できる場に マツダが、2026年1月9日から11日まで千葉県千葉市の幕張メッセで開催される「東京オートサロン2026」の出展概要を発表した。 今回の出展でま