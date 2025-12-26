初アルバム「The .BPM WONDER」をリリースした女性5人組アイドルグループ「.BPM」。来年1月8日にはグループ史上最大規模となるZepp Shinjukuでのワンマンライブを控える。スポニチ東京本社の取材に応じた源有紀子は、グループを支える「お姉さん担当」として、大舞台を前に静かな覚悟をのぞかせた。（「推し面」取材班） .BPMの強みを問うと、グループを「綺麗な五角形」と表現した。個性の異なる5人が互いの欠点を補い合い、