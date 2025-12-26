２６日のＴＢＳ「明石家さんまのご長寿グランプリ２０２５」には、後藤久美子が出演した。変わらぬ美貌に、冒頭からさんまがかぶりつき。「これはこれは後藤久美子さん。相変わらず…すごいなぁ。なんせ（初対面は）１０歳のときやねん」と興奮を隠せなかった。１９８４年放送のさんま主演ドラマのオーディションに当時１０歳の後藤が参加。さんまは審査員の１人だったという。さんまは「あまりにも綺麗すぎて。オーラが違