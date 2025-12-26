川口オートのスーパースターフェスタは27日が初日。10RでSSガールズ王座決定戦が行われる。西翔子（31＝浜松）は前節の地元浜松G1優出3着から乗り込んできた。その前節優勝戦は6周目まで先頭をキープしたが「無心で走っていたけど、残り2周で行けると思った瞬間に滑ってしまった」とグレードレース初優出Vの快挙を逃した。「レースから戻ってきたら、自分よりも周りの方が悔しそうだった」と苦笑い。それでも「練習では（