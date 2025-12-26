元日休業を伝えるそごう横浜店のポスター＝横浜市西区そごう横浜店（横浜市西区）は２０２６年の元日を休業し、１４年ぶりに２日から営業を始める。かつて２日の初売りが定着していた横浜高島屋（同）も２５年に続き、３日からとする。働き方改革を背景に大手百貨店では初売りを遅らせる動きが広がっており、県内にも波及した形。元日営業を行う施設からは「売り上げ増のチャンス」との声も聞かれる。そごう・西武が全店で元日