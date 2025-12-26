バンダイは、『仮面ライダーW』より「CSMアクセルドライバー&トライアルメモリver.2」(44,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年6月発送予定。2026年6月発送予定「CSMアクセルドライバー&トライアルメモリver.2」(44,000円)「CSMアクセルドライバー&トライアルメモリver.2」には、造形・機能ともに大幅にアップデートされたアクセルドラ